Подмосковные врачи рассказали, чем грозит чрезмерное потребление поваренной соли. По словам кардиолога областной больницы им. профессора Розанова В. Н. Дмитрия Хохлова, это может вызвать целый ряд проблем со здоровьем.

Врач напомнил, что соль - это основной источник натрия. Он нужен для сердечной деятельности и обмена веществ. Но чрезмерное потребление соли может стать причиной повышения артериального давления, возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, инсульта, задержки жидкости, заболеваний почек.

Суточная норма употребления поваренной соли составляет максимам одну чайную ложку. Если человек страдает артериальной гипертензией, то норму нужно равномерно распределять в течение дня.

Для усиления вкуса пищи можно использовать другие специи, а также различные травы. Последние, к тому же, является хорошим источником полезных микроэлементов.