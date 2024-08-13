Подмосковные врачи рассказали, чем вредна «быстрая» покупная еда

По словам специалиста, далеко не всегда известен состав готовых блюд, уровень санитарии на кухне, где они были приготовлены, а также свежесть продукции и количество сахара и соли в ее составе.

Помимо этого, производители могут рекламировать свою продукцию как фермерскую или экологически чистую, однако в действительно это может быть не так.

Безопаснее готовить самостоятельно из проверенных продуктов. Таким образом можно контролировать количество соли и сахара, приправ и масла. В домашней еде всегда больше пользы, чем в покупной, подчеркивают врачи.

Врачи также рекомендуют свести к минимуму число посещений сетей фаст-фуда.