Подмосковные врачи рассказали, чем вредна «быстрая» покупная еда
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Главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева рассказала, какой вред несет употребление «быстрой» покупной еды. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
По словам специалиста, далеко не всегда известен состав готовых блюд, уровень санитарии на кухне, где они были приготовлены, а также свежесть продукции и количество сахара и соли в ее составе.
Помимо этого, производители могут рекламировать свою продукцию как фермерскую или экологически чистую, однако в действительно это может быть не так.
Безопаснее готовить самостоятельно из проверенных продуктов. Таким образом можно контролировать количество соли и сахара, приправ и масла. В домашней еде всегда больше пользы, чем в покупной, подчеркивают врачи.
Врачи также рекомендуют свести к минимуму число посещений сетей фаст-фуда.