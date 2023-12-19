Подмосковные врачи рассказали, как отличить аллергию от простуды

Заведующая отделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства Екатерина Никонова рассказала, как отличить аллергию от простуды. Симптомы в обоих случаях схожи — это кашель, насморк, чихание.

По словам врача, при ОРВИ также могут возникать боль в горле и слабость, повышаться температура. Кроме того, до этого обычно происходит контакт с заболевшим человеком. В случае аллергии отмечаются чихание и насморк, заложенность носа, зудящая сыпь, отеки глаз или губ.

«Обычная простуда проходит через неделю-две, а при аллергии насморк, кашель и слезотечение могут длиться месяцами», - рассказала Никонова.

В случае появления симптомов аллергии нужно сразу обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. «Золотым стандартом» в диагностике является кожное аллерготестирование.