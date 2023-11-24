Подмосковные врачи рассказали, как отвлечь детей от гаджетов

Завотделением реабилитации НИКИ детства, невролог Наталия Цурина рассказала, как отвлечь детей от гаджетов. По ее словам, раннее начало пользования такими устройствами может негативно сказаться на процессе развития коммуникативных навыков у маленьких детей.

«В возрасте трех-семи лет у ребенка происходит активное развитие мозга: развиваются творческие способности, интеллект, совершенствуются навыки общения, взаимодействия с взрослыми и сверстниками», - рассказала врач.

Она подчеркнула, что детям в возрасте до трех лет вообще не стоит пользоваться электронными устройствами.

«В этот период важно исследовать мир вокруг себя: трогать, нюхать, попробовать на вкус, а виртуальный мир гаджета не способствует этому развитию», - пояснила Цурина.

Она отметила, что гаджеты могут быть полезными, если использовать их для демонстрации образовательного контента. Важно не полностью запретить пользоваться устройствами, а направить любопытство ребенка в полезное русло.

Также важно ограничивать время пользования гаджетами. Детям в возрасте 3-7 лет следует пользоваться устройствами максимум 10 минут, в возрасте 8-11 лет — не более 15 минут, в возрасте от 11 лет — не более 30 минут.

Врач добавила, что если у ребенка развивается зависимость от гаджетов, это может говорить об отсутствии у него интересного занятия, которое помогало бы ему выражать себя.