Подмосковные врачи рассказали, как помочь ребенку преодолеть зависимость от гаджетов

Педиатр Люберецкой областной больницы Евгения Вайсеро рассказала, как помочь ребенку преодолеть зависимость от гаджетов. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

По словам врача, родителям следует начать с себя: проводить меньше времени в телефонах и больше времени — с ребенком. Также нужно найти замену гаджету — это могут быть спорт, творчество, питомец.

Вайсеро отметила важность живого общения. Можно приглашать домой друзей, вместе ездить на шашлыки или пикники, гулять в парках. Это поможет ребенку понять, что мир интересен и без гаджетов.

Кроме того, полезны самоконтроль и ответственность. Можно устанавливать определенное время, в течение которого ребенок пользуется гаджетом — при этом он должен сам себя контролировать.