Подмосковные врачи рассказали, как предотвратить появление пигментных пятен

Жителям Подмосковья рассказали, как предотвратить появление пигментных пятен и как избавиться от уже появившихся. Рекомендации дерматовенеролога Светланы Ливаховой приводит Министерство здравоохранения Московской области.

По словам специалиста, пигментные пятна возникают из-за избытка меланина. Причиной этого могут быть гормональные изменения, воздействие солнца, неправильный уход за кожей, возраст и ряд заболеваний.

«Пигментные пятна — это не только эстетическая проблема, но и сигнал о том, что кожа нуждается в защите и уходе», — подчеркнула врач.

В качестве профилактики появления пятен следует ежедневно пользоваться солнцезащитным кремом с SPF 30. Также не рекомендуется находиться на солнце в период с 10 часов утра до четырех часов дня.

Для ухода за кожей лучше выбирать мягкие очищающие средства, увлажняющие продукты с витаминами C и E. Помимо этого, важно следить за питанием и водным балансом.

Если пигментные пятна не являются симптомом какого-либо заболевания, их можно удалить. Сегодня в косметологии популярны пилинги, лазерная терапия, мезотерапия.