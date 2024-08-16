Подмосковные врачи рассказали, как ребенок может заразиться сальмонеллезом

В НИКИ детства рассказали, как ребенок может заразиться сальмонеллезом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. По словам врачей, сальмонелла может скрываться не только в сырых яйцах.

Заразиться можно от инфицированных животных, употребляя в пищу зараженное мясо, молоко или яйца. Помимо этого, заразиться можно через грязные руки или зараженную воду.

Симптомы сальмонеллеза схожи с другими острыми кишечными инфекциями. Это диарея, тошнота, рвота, повышение температуры. Длительность диареи может составлять от двух дней до двух недель. Это грозит обезвоживанием, что особенно опасно для маленьких детей. Кроме того, после первой недели у 10-20% детей увеличивается печень и селезенка.

Основные правила для того, чтобы обезопасить семью от сальмонеллеза, заключаются в соблюдении правил гигиены и термической обработке продуктов. Молоко нужно кипятить, а мясо, рыбу и яйца — доводить до готовности.