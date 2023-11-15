Подмосковные врачи рассказали, как уберечь себя от пневмонии

Пульмонолог Воскресенской больницы Ольга Соловьева рассказала РИАМО, как жители могут уберечь себя от пневмонии. По словам медика, в России каждый год пневмонией заболевают полтора миллиона человек.

Соловьева сообщила, что главные меры профилактики — это здоровый образ жизни, использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, а также прививка от гриппа и пневмококковой инфекции.

В случае заболевания следует как можно скорее обратиться в больницу. Лечение пневмонии проходит с использованием антибиотиков. Назначает их только врач, самолечение может быть очень опасным.