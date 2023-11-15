Подмосковные врачи рассказали, как уберечь себя от пневмонии
Фото: [Светлана Плотникова]
Пульмонолог Воскресенской больницы Ольга Соловьева рассказала РИАМО, как жители могут уберечь себя от пневмонии. По словам медика, в России каждый год пневмонией заболевают полтора миллиона человек.
Соловьева сообщила, что главные меры профилактики — это здоровый образ жизни, использование средств индивидуальной защиты в общественных местах, а также прививка от гриппа и пневмококковой инфекции.
В случае заболевания следует как можно скорее обратиться в больницу. Лечение пневмонии проходит с использованием антибиотиков. Назначает их только врач, самолечение может быть очень опасным.
«Если вовремя не обратиться к специалисту, то могут развиться такие осложнения, как плеврит, абсцесс легких, сепсис и даже летальный исход», - подчеркнула Соловьева.