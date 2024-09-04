Подмосковные врачи рассказали, как восстановить микрофлору в кишечнике

Главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала, как восстановить микрофлору в кишечнике. Это позволит повысить иммунитет и улучшить состояние здоровья.

По словам специалиста, в кишечнике формируется около 80% иммунитета, и он зависит от состояния микрофлоры. Полезные бактерии защищают кишечник от патогенных бактерий и вирусов, производят аминокислоты и витамины, подавляют хронические воспаления, снижают риск развития множества заболеваний.

Помочь в заселении кишечника полезной микрофлорой помогают кисломолочные продукты, в особенности с коротким сроком годности. Это кефир, простокваша, ряженка, йогурт, творог и сыр. Содержащиеся в них молочнокислые бактерии препятствуют гнилостным процессам и усиливают антитоксическую функцию печени.

Также полезны растительные ферментированные продукты: квашеная капуста, моченые яблоки, квас, напиток чайного гриба. При этом следует помнить, что при употреблении ферментированных продуктов может возникать вздутие и усиливаться выработка желудочного сока. В связи с этим при наличии заболеваний органов пищеварения с такими продуктами следует быть осторожнее.