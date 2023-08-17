Подмосковные врачи рассказали, как выбрать правильный рюкзак для школьника

Подмосковные врачи в преддверии нового учебного года рассказали родителям, как выбрать правильный рюкзак для ребенка-школьника. Советами поделился главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев.

По словам медика, важно, чтобы общий вес ранца и его содержимого не превышал полутора килограммов. Также следует обратить внимание на ортопедическую спинку рюкзака – она особенно важна для младшеклассников, так как в их возрасте мышечный корсет еще не сформирован.

«Очень важно, чтобы между спинкой портфеля и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Благодаря чему, ребенок будет чувствовать себя комфортно и не будет потеть», - продолжил Григорьев.

Лямки рюкзака должны быть широкими, их длина должна регулироваться. Рекомендуется выбирать ранцы с застежкой-перетяжкой на груди, которая позволяет перераспределить нагрузку. Что касается размера рюкзака, то он должен быть соразмерен росту и комплекции ребенка.

Важно, чтобы ребенок носил рюкзак на обеих лямках – это поможет избежать проблем с осанкой. Также рекомендуется использовать светоотражающие элементы, чтобы ребенка было видно в темноте.

«Ребенку должно быть удобно и комфортно носить рюкзак. Примерьте изделие перед покупкой с чем-то тяжелым внутри, подтяните ремни по спинке и послушайте отзыв ребенка. Вдруг ему где-то давит или натирает», - добавил врач.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в регионе рекордное количество первоклассников.