Подмосковные врачи рассказали, можно ли детям пить кофе

По словам врача, всплески кортизола, которые вызывает кофеин, очень опасны для маленьких детей с незрелой нервной системой. В связи с этим нельзя давать кофе детям в возрасте до семи лет.

В умеренных дозах кофе могут пить подростки в возрасте 14-15 лет. При этом важно следить за количеством кофеина. К примеру, количество кофеина в одной чашке капучино безопасно для подростка.

От употребления кофе у детей может повыситься артериальное давление, возникнуть гипервозбудимость и эмоциональная нестабильность. В больших дозах кофеин может стать причиной острой язвы желудка, ишемии сердца, тремора и психоза.

Врач добавила, что следует объяснить ребенку, что кофе не может заменить полноценный прием пищи или воду, а также что секрет бодрости и энергичности не в кофеине, а в здоровом питании и правильном режиме дня.