Подмосковные врачи рассказали, можно ли детям пить кофе
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Главный внештатный детский ревматолог Министерства здравоохранения Московской области, завотделением ревматологии НИКИ детства Юлия Котова рассказала, можно ли детям пить кофе.
По словам врача, всплески кортизола, которые вызывает кофеин, очень опасны для маленьких детей с незрелой нервной системой. В связи с этим нельзя давать кофе детям в возрасте до семи лет.
В умеренных дозах кофе могут пить подростки в возрасте 14-15 лет. При этом важно следить за количеством кофеина. К примеру, количество кофеина в одной чашке капучино безопасно для подростка.
От употребления кофе у детей может повыситься артериальное давление, возникнуть гипервозбудимость и эмоциональная нестабильность. В больших дозах кофеин может стать причиной острой язвы желудка, ишемии сердца, тремора и психоза.
Врач добавила, что следует объяснить ребенку, что кофе не может заменить полноценный прием пищи или воду, а также что секрет бодрости и энергичности не в кофеине, а в здоровом питании и правильном режиме дня.