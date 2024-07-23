Подмосковные врачи спасли малолетнего ребенка после укуса гадюки

Специалисты детского хирургического отделения МОЦОМД спасли малолетнего ребенка, которого укусила гадюка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил ребенок в возрасте четырех лет. Змея укусила его во время прогулки на даче. У пациента сильно отекла правая нога, по размерам она была заметно больше левой.

Врачи незамедлительно назначили ребенку лечение. Терапия включает в себя прием противозмеиной сыворотки, а также гормональное и антибактериальное лечение. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.

Врачи напоминают, что если человека укусила змея, следует как можно скорее доставить его в больницу. Госпитализация после укуса змеи показана всегда и в максимально короткие сроки, вне зависимости от возраста и самочувствия пациента.