Подмосковные врачи спасли малолетнего ребенка после укуса гадюки
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Специалисты детского хирургического отделения МОЦОМД спасли малолетнего ребенка, которого укусила гадюка. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение поступил ребенок в возрасте четырех лет. Змея укусила его во время прогулки на даче. У пациента сильно отекла правая нога, по размерам она была заметно больше левой.
Врачи незамедлительно назначили ребенку лечение. Терапия включает в себя прием противозмеиной сыворотки, а также гормональное и антибактериальное лечение. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо, его уже выписали на амбулаторное лечение.
Врачи напоминают, что если человека укусила змея, следует как можно скорее доставить его в больницу. Госпитализация после укуса змеи показана всегда и в максимально короткие сроки, вне зависимости от возраста и самочувствия пациента.