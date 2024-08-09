Подмосковные врачи спасли ребенка, который родился без ануса

Специалисты отделения хирургии новорожденных МОЦОМД спасли ребенка, который родился без ануса. Об этом сообщается в соцсетях медицинского учреждения.

Мальчик появился на свет в роддоме Балашихи. Местные врачи провели стандартный осмотр и обнаружили, что у младенца отсутствует анус. После этого его направили в МОЦОМД. Там медики диагностировали атрезию ануса без свища. При этом пороке развития отсутствуют дистальные отделы толстой кишки и кишечные петли заканчиваются слепо. На фоне этого может лопнуть толстая кишка и развиться каловый перитонит.

В один этап прооперировать такого пациента невозможно, так как длины слепо оканчивающейся кишки недостаточно. В связи с этим операции проводят в три этапа. Сначала устанавливают толстокишечную стому, после этого — когда ребенок подрастет — проводят брюшно-промежностную аноректопластику, формируя анус. Затем закрывают стому. Таким образом, целостность пищеварительного тракта восстанавливается.

Все операции прошли успешно, ребенок был выписан. Сейчас он может самостоятельно опорожнять кишечник, но в течение нескольких месяцев будет находиться под наблюдением врачей.