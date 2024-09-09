Подмосковные врачи спасли жительницу Нигерии с онкозаболеванием

Специалисты Московского областного онкодиспансера спасли жительницу Нигерии в возрасте 67 лет, у которой был обнаружен рак. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Еще в 2021 году женщина обратила внимание на увеличение молочной железы. Обследование показало, что у пациентки рак левой молочной железы третьей стадии.

По словам подмосковных врачей, новообразование врастало в грудную стенку, мышцы и кожу пациентки. Специалисты удалили опухоль. В дальнейшем ей назначат противоопухолевое лечение.

Медики региона напоминают, что выявление рака молочной железы на ранних стадиях дает шанс на полное излечение, поэтому очень важно регулярно проходить диагностику.