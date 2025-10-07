Подмосковные врачи восстановили челюсть 12-летней девочке в Детском центре Рошаля

В Детском центре имени Рошаля доктора смогли добиться роста челюсти у 12-летней пациентки. Информация об этом поступила из пресс-службы данного медицинского учреждения.

Причиной обращения школьницы к медикам стали осложнения, возникшие после хирургического вмешательства по поводу анкилоза челюстного сустава.

Врачи пояснили, что у девочки прекратился рост нижней челюсти, что, по их словам, «грозило тяжелой деформацией лицевого скелета и нарушением формирования всей зубочелюстной системы».

Для решения проблемы челюстно-лицевые хирурги применили специальную конструкцию, которая со скоростью 1 мм в сутки осуществляла растяжение костного фрагмента и способствовала формированию новой костной ткани. Ход лечения тщательно отслеживался с использованием ультразвукового исследования.

Согласно заявлению врачей, «нормальная анатомия челюсти была полностью восстановлена на 18-е сутки лечения».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье успешно прооперировали ребенка, у которого пищевод был расширен в пять раз.