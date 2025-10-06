В Подмосковье успешно прооперировали ребенка, у которого пищевод был расширен в пять раз

Специалисты ДКЦ им. Л. М. Рошаля помогли ребенку с пищеводом, ширина которого превышала норму в пять раз. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В центр поступила девочка в возрасте 9 лет, у которой была диагностирована ахалазия кардии. Часть ее желудка, которая не позволяет пище в желудке поступать обратно в пищевод, не расслаблялась при глотании. В результате пища не могла попасть из пищевода в желудок.

Из-за заболевания девочка не могла нормально питаться, а ее вес практически не рос. Пищевод пациентки расширился почти до 4 см, хотя норма составляет от 7 до 10 мм.

Девочку направили на операцию, в ходе которой врачи рассекли мышцы, блокировавшие проход пищи. Операция была проведена эндоскопическим методом и прошла успешно. На следующий день пища начала свободно поступать в желудок ребенка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил коллектив ДКЦ им. Рошаля с первым днем рождения учреждения.