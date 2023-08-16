Подмосковные врачи впервые в России установили новый диагноз в области ревматологии

В отделение ревматологии МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского поступил 37-летний мужчина, у которого были лихорадка, одышка, отеки, сердечная недостаточность, поражение почек, сообщили в областном Минздраве.

По данным ведомства, в разных клиниках Москвы пациенту ставили различные диагнозы и проводили лечение, которое помогало лишь временно. Медицинские специалисты МОНИКИ предположили крайне редкий диагноз — TAFRO-синдром, который подтвердился после проведения морфологической экспертизы. Заболевание было диагностировано впервые в России.

«Это недавно описанное системное воспалительное гематологическое заболевание — проявляется в виде тромбоцитопении, лихорадки, ретикулинового фиброза костного мозга тромбоцитопении, органомегалии. Простыми словами — у пациента наблюдается повышенная температура тела, нарушение кроветворения, аномальное увеличение органов, нарушение функций почек. Лечением служит постоянный прием цитостатиков — противоопухолевых препаратов», — рассказал заведующий ревматологическим отделением МОНИКИ Иван Пожаров.

По его словам, такое лечение позволит остановить заболевание, однако, после ремиссии нужно будет находиться под постоянным наблюдением врачей. Сейчас во всем мире описано только порядка 150 случаев этой болезни.

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