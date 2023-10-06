Подмосковные врачи за одну операцию выполнили кесарево сечение и удалили аппендикс

Специалисты Коломенского перинатального центра в рамках одной операции выполнили пациентке кесарево сечение и удалили ей аппендикс. Помощь врачей потребовалась женщине в возрасте 22 лет, которая находилась на тридцать девятой неделе беременности, сообщили в Минздраве Подмосковья.

Женщина обратилась в учреждение с жалобами на боль в животе и повышение температуры. Обследование выявило у нее гангренозно-перфоративный аппендицит – при этой патологии вероятен летальный исход пациента.

Медики приняли решение об операции. Женщине в рамках одного хирургического вмешательства удалили аппендикс и провели кесарево сечение. В результате родился мальчик весом 3300 граммов и ростом пятьдесят три сантиметра.

После операции женщину перевели в реанимационное отделение. Когда состояние пациентки стабилизировалось, она была переведена в послеродовое отделение. Сейчас и женщина, и ее ребенок чувствуют себя хорошо, их уже выписали.