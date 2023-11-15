Подмосковных предпринимателей пригласили на бизнес-тур по производствам

В Подмосковье стартует серия бизнес-визитов на производства. Для предпринимателей будут организованы экскурсии на заводы, мастер-классы и круглые столы, сообщила пресс-служба областного министерства инвестиций, промышленности и науки.

Бизнесменов примут десять подмосковных предприятий, в том числе Гжельский завод художественной росписи. Предприниматели познакомятся с бизнес-моделями производителей из сегмента МСП.

Серия мероприятий организована центром «Мой бизнес» Московской области. Узнать более подробную информацию, изучить календарь бизнес-визитов и зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке проектов импортозамещения в Московской области.

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