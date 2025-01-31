Подмосковных родителей предупредили об опасности интернет-вербовщиков для детей

В Альянсе по защите детей в цифровой среде и Киберполиции предупредили жителей об опасности интернет-вербовщиков, с которыми могут столкнуться дети, а также дали советы, как избежать таких угроз.

В особенности риску подвержены подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Иностранные вербовщики могут воспользоваться их юношеским максимализмом и импульсивностью и склонить к нарушению закона.

Фото: [ unsplash.com ]

Вербовщики создают анонимные профили в соцсетях, чатах, форумах, мессенджерах. Там они входят в доверие к подросткам и приглашают их вступить в закрытые сообщества. В этих группах детям внушают опасные идеи. Также нередко злоумышленники используют игровые платформы и онлайн-игры, так как на таких площадках много возможностей для анонимного общения.

Интернет-вербовщики используют анонимные сети: браузеры с доступом в даркнет и технологии, позволяющие оставаться инкогнито в сети. С помощью фишинговых атак они могут похищать персональные данные и использовать их для манипуляций. Кроме того, часто используются фальшивые аккаунты и программы, позволяющие автоматизировать общение — фейки и боты. Это дает злоумышленникам возможность действовать массово.

Фото: [ freepik.com ]

Фото: [ freepik.com ]

При общении с подростками вербовщики используют различные методики, чтобы внушаемые детям идеи выглядели как их собственные. Зачастую злоумышленники прибегают к шантажу и запугиванию: могут грозить раскрытием личных данных, публикацией компрометирующих фотографий — нередко они блефуют.

Вербовать детей могут и посредством игр. Вербовщики пользуются чувством общности команды в игре и помогают подросткам, становясь для них авторитетом. Впоследствии они начинают предлагать выполнить задачи уже не в игре, а в реальности. В случае отказа они могут психологически давить на детей, угрожая исключить их из команды.

Интернет-вербовщики могут завлекать детей и деньгами — как реальной, так и игровой валютой. Подростков могут нанять на работу по администрированию сообщества. Если дети готовы публиковать противозаконные материалы, их постепенно склоняют к совершению преступлений в реальности.

Фото: [ freepik.com ]

Чтобы защитить детей от вербовщиков, следует помогать им развивать критическое мышление: они должны уметь анализировать информацию и различать правду и ложь. Кроме того важно оказывать подросткам эмоциональную поддержку: внимательно слушать их, сопереживать. Дети должны быть уверены в том, что семья поддержит их и всегда поможет. Помимо этого, нужно научить детей распознавать манипуляции. Вербовщики проявляют излишний интерес к личной жизни подростков, ведут себя навязчиво, активно предлагают помощь. Также они призывают изменить привычный образ жизни и разорвать отношения с близкими.

Больше информации о защите детей в цифровой среде — на сайте проекта «ЦИФРАтека».