Подмосковный аэропорт Шереметьево стал одним из лучших в сфере корпоративных коммуникаций

Международный аэропорт Шереметьево в Химках вошел в число 10 лучших организаций страны в сфере корпоративных коммуникаций и отношений в рамках рейтинга TOP-COMM 2023.

Также стал известен лучший специалист в данной сфере – им стала директор по связям с общественностью Анна Захаренкова.

Стоит отметить, что аэропорт ежегодно проводит различные активности и освещает ключевые направления деятельности культурно-просветительских и социальных программ. Также особое внимание уделяется созданию гостеприимного эстетичного пространства.

Также в Шереметьево проходят пресс-мероприятии, направленные на приоритетное развитие внутреннего туризма и продвижение собственных цифровых разработок.