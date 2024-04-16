Подмосковный бизнес будут уведомлять о проверках целевого использования субсидии в автоматическом режиме

В Подмосковье оптимизировали услугу по предоставлению финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству, теперь им будут автоматически направлять приказ и акт о проведении проверок в личный кабинет на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Целевое использование субсидии могут проверить по плану или внепланово. В любом случае получателю финансовой поддержки сначала будет направлен в личный кабинет на региональном портале приказ или акт о предстоящих контрольных мероприятиях, а после их завершения — акт о результатах проверки», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

По ее словам, это позволит сэкономить время предпринимателей и проверяющего ведомства. Отметим, что получить финансовую поддержку могут представители малого и среднего бизнеса, которые зарегистрированы и ведут свою деятельность в Подмосковье. Подать заявку на ее получение можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.