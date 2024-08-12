Подмосковный депутат передал гуманитарную помощь в госпиталь для раненых бойцов СВО

Депутат муниципального Совета Люберец Вячеслав Калинин передал гуманитарную помощь в госпиталь, где находятся раненые участники СВО. Об этом сообщили в муниципальной администрации.

По словам Калинина, вместе с ним в передаче гумпомощи приняла участие представитель Фонда защитников Отечества муниципалитета Алеся Давранова. В грузе — средства гигиены и перевязочные материалы.

Депутат пожелал бойцам скорейшего выздоровления и выразил им благодарность за службу.

Он напомнил, что в округе работает Центр поддержки участников СВО и их семей. Его адрес: Октябрьский проспект, д. 120, к. 3. Контактный телефон: +7 909 640-50-50.