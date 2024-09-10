Подмосковный диетолог рассказала о «синдроме мегаполиса»

Главный диетолог Министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина рассказала о «синдроме мегаполиса» и его влиянии на состояние здоровья.

По словам врача, жители больших городов нередко не хотят тратить время на приготовление домашней еды и питаются фаст-фудом. В перспективе это может стать причиной развития болезней органов пищеварения и ожирения.

Для жителей мегаполисов характерен феномен нехватки нутриентов и одновременного накопления вредных веществ. К примеру, при дефиците кальция повышается усвоение свинца, а при нехватке цинка — накопление кадмия.

Компенсировать негативные последствия жизни в городе можно приемом веществ, которые выводят токсины и защищают организм. Это витамины, микроэлементы, белки, полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Лучше всего получать их из пищи.

Также следует сократить потребление простых сахаров и насыщенных жиров. Первые содержатся в сахаре, кондитерских изделиях, фруктах. Вторые — в жирном мясе, колбасных изделиях, молочных продуктах с высокой жирностью. При этом следует включить в рацион больше овощей, зелени, специй, круп, кисломолочных продуктов.