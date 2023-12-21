Подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» теперь сотрудничает с мусульманским духовенством

Накануне в Московской Соборной мечети состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Подмосковным филиалом фонда «Защитники Отечества» в лице руководителя Ольги Ермаковой и Духовным управлением мусульман Московской области в лице муфтия Рушана Аббясова. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики региона.

Отмечается, что целью данного соглашения является совместная духовно-просветительская, культурная деятельность, психологическая поддержка ветеранов СВО, семей погибших бойцов, а также совместное проведение мероприятий, направленных на формирование духовных, нравственных и культурных ценностей

«Губернатор Андрей Воробьев призывает всех крайне внимательно относиться к семьям участников специальной военной операции, и мусульмане Подмосковья находятся с ними в постоянном контакте, оказывают помощь по хозяйству, материальную и духовную поддержку», — рассказал Рушан Рафикович Аббясов.

Он также выразил уверенность, что подписанное сегодня Соглашение позволит усилить эту работу. Теперь, имея прямой контакт с фондом, будет проще способствовать тому, чтобы ребята, отдавшие здоровье, нуждающиеся в медикаментах, протезах и прочем, могли получать их согласно распоряжению Президента Владимира Путина.

Примечательно, что это не первый шаг подобных объединений в регионе. В прошлом месяце подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества» заключил трехстороннее соглашение с московской митрополией и подмосковным филиалом Союза женщин России.