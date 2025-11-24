Подмосковный Хатико довел до слез: в лесу нашли пса, преданно ждущего жестоких хозяев

В лесу под подмосковным Белоомутом местные жители совершили трогательное открытие во время «тихой охоты». 71-летняя Елена Кудрявцева и ее соседка, отправившиеся за грибами, обнаружили истощенного пса, который едва стоял на ногах. По характерному поведению животного стало ясно — собаку привезли в лес и намеренно оставили умирать, передает REGIONS .

Собака оказалась глухой и крайне ослабленной, но продолжала демонстрировать удивительную преданность. Несмотря на предательство, пес продолжал ждать возвращения людей, которые его бросили. Волонтер рассказал, что пес все время смотрел в сторону, откуда его могли принести хозяева.

Волонтеры организовали для животного систему помощи: уже четыре дня они регулярно приезжают кормить пса, соорудили временную будку для защиты от холода и постепенно налаживают контакт с напуганным животным.

Елена Владимировна отметила, что постарается его приручить и забрать, так как животное действительно может замерзнуть и умереть в лесу в ожидании. Благодаря неравнодушным, подмосковному Хатико организуют достойную старость в тепле и заботе.

