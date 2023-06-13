Подмосковный колледж вошел в десятку лучших по итогам всероссийского турнира

Колледж педагогики и искусства в Егорьевске вошел в десятку лучших по итогам всероссийского турнира «Лига знаний: школы и колледжи». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

В ведомстве подчеркнули, что участие в конкурсе приняли свыше четырехсот тысяч учащихся со всей страны. Турнир является одним из игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание».

«Два первых этапа — индивидуальный и командный — проходят на базе образовательных организаций», — отметили в ведомстве.

По итогам состязаний на региональных площадках пройдут очные игры. Победители от каждого региона примут участие в федеральном финале, отметили в министерстве образования Подмосковья. В ведомстве добавили, что конкурс проводится при поддержке Минпросвещения РФ и приурочен к Году педагога и наставника.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область занимает второе место среди регионов России по качеству образования.