Подмосковный Красноармейск претендует на звание «Город трудовой доблести»

Как отметил глава муниципалитета Максим Красноцветов, все основания для положительного решения имеются. В частности, большое значение имеет позитивное экспертное заключение Российской академии наук. Теперь слово за депутатами Пушкинского совета.

Добавим, на заседании администрации рассмотрены также и другие вопросы. Подчеркнуто, что 1 декабря 2023 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию проблемных многоквартирных домов жилищного комплекса «Новая Жизнь». Восстановлены права 190 дольщиков. В рамках реализации государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда МО» на 2019-2025 годы завершается строительство 16-этажного дома на улице Краснофлотская.