Подмосковный Красногорск присоединился к федеральному проекту «Чистый лес»

Как отметил депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов, дождь не стал помехой. Более 50 единомышленников, обеспеченные необходимым инвентарем, привели в порядок лесную дорожку, по которой жители добираются до железнодорожной станции «Аникеевка». Теперь на прилегающей территории чисто, нет сухостоя и коряг. В завершение субботника активисты угостились кашей и чаем.