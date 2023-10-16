Подмосковный Красногорск присоединился к федеральному проекту «Чистый лес»
Фото: [пресс-служба администрации г.о Красногорск]
Сторонники партии «Единая Россия» и жители комплекса «Лесобережный» устроили экологическую акцию в селе Николо-Урюпино (городской округ Красногорск).
Как отметил депутат местного Совета депутатов Артур Бадретдинов, дождь не стал помехой. Более 50 единомышленников, обеспеченные необходимым инвентарем, привели в порядок лесную дорожку, по которой жители добираются до железнодорожной станции «Аникеевка». Теперь на прилегающей территории чисто, нет сухостоя и коряг. В завершение субботника активисты угостились кашей и чаем.