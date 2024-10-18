Подмосковный криминалист рассказал об одном из самых резонансных раскрытых дел

Деятельность криминалистов направлена на то, чтобы помочь следователям раскрыть даже самые запутанные преступления и найти доказательства виновности лиц даже тогда, когда это кажется невозможным. Об одном из самых резонансных раскрытых дел в преддверии Дня криминалистической службы REGIONS рассказал руководитель Управления криминалистики подмосковного главка Следственного комитета Евгений Шелудков.

«Зачастую найти преступника удается даже через много лет после совершения убийства: следователи-криминалисты помогают и в расследовании „глухарей“. Одно из приоритетных направлений деятельности следователей-криминалистов — это раскрытие преступлений прошлых лет», — рассказал он.

Так, например, 51-летнему жителю Коломны предъявили обвинение в убийстве, которое он совершил 20 лет назад. В течение длительного времени дело хранилось в архиве как нераскрытое, сейчас мужчину уже поместили под стражу.

Шелудков уточнил, что криминалисты начали изучать это дело и решили возобновить его. В нем были сведения об убийстве мужчины, тело которого обнаружили в мае 2004 года на берегу реки Оки с признаками утопления. В ходе опроса свидетелей им удалось выяснить, что в январе 2004 года между несколькими мужчинами произошла драка, после чего потерпевшего силой затащили в машину и повезли к реке, чтобы утопить. Личность обоих убийц установили, одного задержали, второго — объявили в розыск. Расследование продолжается.

Подробности о других громких делах — в материале REGIONS.