Подмосковный МФЦ удостоился награды

Руководителя МФЦ в Котельниках Евгений Журавлев был награжден Знаком отличия «За заслуги перед городом Котельники» за внесенный в социально-экономическое развитие округа вклад, награду ему вручила заместитель главы городского округа Мария Галузо. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Моя награда является наградой всего коллектива МФЦ. Ведь от профессионализма сотрудников МФЦ зависит качество жизни граждан. Сложно недооценить важность многофункциональных центров в жизни жителей города», — отметил руководитель центра «Мои Документы» Котельников Евгений Журавлев.

В ведомстве уточнили, что МФЦ Котельников местным жителям доступен ряд услуг. Так, например, они могут зарегистрировать и получить паспорт, оформить пособия и субсидии, получить сведения из ЕГРН и не только.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.