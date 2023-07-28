Подмосковный омбудсмен и ее аппарат рассказали о правах и обязанностях иностранных граждан

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и ее аппарат провели мероприятие для представителей Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в России, сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии также приняли участие представители региональных министерств здравоохранения, образования и социального развития.

«Миграция как внутренняя, так и внешняя — тема важная и актуальная в нашей стране и для нашего Подмосковья в частности. <…> Одна из наших задач — повышение правовой грамотности среди мигрантов. Поэтому мы встретились, чтобы обсудить вопросы миграционного законодательства, а также трудовые права иностранных граждан», — отметила в ходе встречи Фаевская.

Сотрудники аппарата Уполномоченного на мероприятии рассказали о деятельности омбудсмена, о том, как можно обратиться за помощью, о правах и обязанностях иностранных граждан на территории страны и не только. Участники мероприятия смогли задать интересующие их вопросы по теме.