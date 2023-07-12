Подмосковный омбудсмен подписала соглашение о сотрудничестве с Нотариальной палатой региона

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и президент областной Нотариальной Палаты Наталья Лобачева подписали соглашение о взаимодействии. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе.

По словам Фаевской, документ должен помочь повысить уровень защиты и восстановления прав и законных интересов граждан.

«Наша партнерская деятельность будет заключаться и в разъяснении действующего законодательства в области прав и свобод граждан, и в распространении информации о формах, методах, средствах правовой защиты <…>» — отметила она.

Кроме того, ведомства будут проводить работу по выработке предложений по предупреждению и устранению причин и условий, которые способствуют нарушению прав граждан, и проведению совместных мероприятий по их восстановлению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.