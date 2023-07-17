Подмосковный омбудсмен помогла женщине из ДНР восстановить право на получение направления на МСЭ

Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская помогла гражданке ДНР восстановить ее права на медико-социальную экспертизу (МСЭ) для дальнейшего установления инвалидности.

Как сообщила пресс-служба Уполномоченного по правам человека в Московской области, заявительнице сделали неудачную операцию. Сейчас она находится на реабилитации в одном из частных пансионатов Подмосковья. Для того, чтобы оформить направление на МСЭ, женщина обратилась в местную поликлинику, однако ей отказали.

Ирина Фаевская направила в областной Минздрав обращение с просьбой рассмотреть ситуацию женщины в индивидуальном порядке. Омбудсмен пояснила, что из-за реабилитации заявительница не может посетить поликлинику, чтобы пройти все необходимые для оформления направления процедуры.

«В результате заявительнице назначен медицинский осмотр в пансионате, после которого будет оформлено направление на медико-социальную экспертизу», — подчеркнула омбудсмен.

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