Подмосковный омбудсмен помогла жителю Пушкино восстановить право на льготы на ЖКУ

Уполномоченный по правам человека в регионе Ирина Фаевская помогла жителю Пушкино восстановить свое право на получение льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Житель вместе с семьей в 2020 году переехал в Подмосковье из ЛНР. Из-за того, что затянулись сроки оформления удостоверения российского образца участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, мужчина не смог подать заявление на получение льгот.

Удостоверение житель получил в 2021 году и незамедлительно подал документы на оформление льгот, однако компенсацию ему так и не назначили. Тогда мужчина обратился за помощью к Фаевской. Вопрос был оперативно решен.