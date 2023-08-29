Подмосковный омбудсмен посетила госпиталь имени Бурденко в Балашихе

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе совместно с представителями гражданской и военной прокуратуры навестили участников спецоперации в госпитале имени Н. Н. Бурденко. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в области.

В рамках встречи военным рассказали о том, как обратиться к Уполномоченному, о деятельности фонда, а также ответили на все интересующие их вопрос.

«Пообщались с нашими защитниками, все их просьбы и пожелания учтем и постараемся им помочь. Проблем много и они разные, будем системно подходить к их решению. Совместно с коллегами наметили план ближайших действий», — отметила Фаевская.

В ведомстве уточнили, что большинство вопросов участников СВО связано с выплатами и трудоустройством родственников. Каждый из них был взят на контроль фонда и ведомств.

«Нам важно, чтобы ребята знали, что после возвращения из госпиталя их ждут и готовы помочь со всеми положенными мерами поддержки», — отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Ольга Ермакова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.