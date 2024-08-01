Подмосковный омбудсмен рассказала, как оформить право собственности на баню, построенную на садовом участке

«Заявление и необходимые документы для кадастрового учета и регистрации прав самостоятельно можно представить в орган регистрации в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо посредством официального сайта Росреестра. За государственную регистрацию права собственности физического лица на созданный на садовом земельном участке объект недвижимого имущества уплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей», — добавила Фаевская.