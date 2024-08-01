Подмосковный омбудсмен рассказала, как оформить право собственности на баню, построенную на садовом участке
Фото: [Пресс-служба уполномоченного]
Жители Подмосковья могут оформить право собственности на баню, построенную на садовом участке, в упрощенном порядке. Об этом рассказала Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, отвечая на вопрос жительницы города Озеры.
Для кадастрового учета и регистрации права собственности гражданам нужно подать заявление о кадастровом учете и государственной регистрации прав, правоустанавливающий документ на земельный участок, на котором расположен объект недвижимости, технический план объекта недвижимости либо идентифицирующий номер технического плана в электронном хранилище, ведение которого осуществляется публично-правовой компанией «Роскадастр».
«Заявление и необходимые документы для кадастрового учета и регистрации прав самостоятельно можно представить в орган регистрации в том числе через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг, единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) либо посредством официального сайта Росреестра. За государственную регистрацию права собственности физического лица на созданный на садовом земельном участке объект недвижимого имущества уплачивается государственная пошлина в размере 350 рублей», — добавила Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.