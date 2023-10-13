Подмосковный педагог с двадцатилетним стажем приобрела жилье благодаря «Социальной ипотеке»

Педагог с двадцатилетним стажем Наталия Степочкина, работающая в Ленинском городском округе, смогла купить квартиру благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что Наталия узнала о данной программе от администрации школы, тогда же и приняла решение принять в ней участие. До получения сертификата на покупку жилья проживала с родителями и дочерью в небольшой квартире. А в новом жилье уже полным ходом идет ремонт.

«Приобрела вторичку в старой черте города Видное. Выбор осознанный — центр города, недалеко от работы. После косметического ремонта планирую переехать с дочерью. Очень рада, что благодаря программе смогла обзавестись собственной недвижимостью», — поделилась Наталия.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев поручил плотно заняться поиском учителей-предметников для региональных школ.