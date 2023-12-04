Подмосковный педиатр рассказала, как уберечь детей от простудных заболеваний зимой

Подмосковный педиатр Татьяна Иванюшенко рассказала, как уберечь детей от простудных заболеваний в зимний период. Пик заболеваемости простудой и гриппом обычно приходится на декабрь-февраль.

По словам специалиста, лучший способ защиты от болезней — вакцинация от гриппа и пневмококковой инфекции.

«Если не обезопасить ребенка, не поставить защитный барьер в виде вакцины, то вероятность заболеть, как вы понимаете, гораздо выше», - сказала Иванюшенко

Также в период роста заболеваемости рекомендуется не посещать людные места или использовать в подобных местах защитные маски. Кроме того, помогут не заболеть здоровое питание и занятия спортом.

В случае заболевания следует обратиться в больницу и не заниматься самолечением.