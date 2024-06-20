Подмосковный противотуберкулезный диспансер проведет обмен опытом с сотрудниками из разных регионов России
Фото: [ГБУЗ МО «МОКПТД»]
В Подмосковье на базе клинико-диагностического отделения Московского областного противотуберкулезного диспансера проведут встречи, направленные на обмен опытом и знаниями с сотрудниками противотуберкулезных диспансеров из разных регионов России. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Противотуберкулезная служба должна постоянно совершенствовать организацию своей работы. Такие встречи важны для профессионального роста, внедрения инновационных решений и повышения эффективности борьбы с таким сложным заболеванием», — отметил главный врач медучреждения Сергей Смердин.
С работой подмосковного диспансера ознакомятся главные врачи и сотрудники противотуберкулезных диспансеров из Воронежа, Иркутска, Хакасии и Забайкалья, заключили в ведомстве.
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