Подмосковный противотуберкулезный диспансер проведет обмен опытом с сотрудниками из разных регионов России

В Подмосковье на базе клинико-диагностического отделения Московского областного противотуберкулезного диспансера проведут встречи, направленные на обмен опытом и знаниями с сотрудниками противотуберкулезных диспансеров из разных регионов России. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.