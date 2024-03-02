Подмосковный стенд начал работу на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Всего Московскую область на Всемирном фестивале молодежи представляет более 300 ребят — это студенты, спортсмены, тренеры и блогеры. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Московская область — регион, в котором живет огромное количество молодых, активных, амбициозных ребят. Мы создаем все условия, чтобы дать им возможность развиваться, реализовывать себя, найти свой путь. На территории Подмосковья проходят масштабные фестивали, среди которых „Мы — Россия“, — отметил зампред правительства региона Вячеслав Духин.

Отмечается, что в день открытия форума стенд «Подмосковье — это любовь» посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе, которая пообщалась с ребятами и вместе с ними спела негласный гимн Московской области «Подмосковные вечера».

«Я хочу вам пожелать, чтобы эти дни прошли супер круто, чтобы вы встретили новых друзей из других регионов, с кем-то познакомились здесь, чтобы было весело, дружно. Приходите почаще на наш стенд. Отдыхайте, веселитесь и познавайте что-то новое — это самое главное. Всем хорошего фестиваля!» — сказала Екатерина Швелидзе.

Для гостей стенда «Подмосковье — это любовь» организована обширная программа — конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными спикерами. За участие в активностях можно получить маленького медвежонка — символ фестиваля «Мы — Россия», напечатанного на 3D-принтере, который стоит прямо на стенде, или напиток из бара с освежающими лимонадами. Также здесь работает бьюти-корнер — ребята могут на месте использовать переводные картинки в фирменном стиле стенда «Подмосковье — это любовь» или взять их с собой.

Есть специальная зона «Друзья Подмосковья» — туда крепят моментальные фото, сделанные в режиме «здесь и сейчас». По окончании фестиваля герои фотокарточек также могут забрать их себе на память о Подмосковье, России и Всемирном фестивале.