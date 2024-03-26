Подмосковный центр крови опубликовал актуальный донорский светофор за неделю

Центр крови Подмосковья опубликовал актуальный донорский светофор за неделю. Как напомнили в Министерстве здравоохранения Московской области, эта информация обновляется еженедельно в зависимости от потребности цельной крови в регионе.

Фото: [ Пресс-служба ГБУЗ МО "МОЦК" ]

Так, согласно актуальной информации, на этой неделе цвет светофора зеленый. Это говорит о том, что кровь всех групп и резус-принадлежности в регионе имеется в достаточном количестве. Заместитель главврача учреждения по медицинской части Глеб Марнов выразил благодарность всем, кто принимал участие в сдаче крови.

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в «изменение» цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело — помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», - сказал он.

Областной центр крови работает ежедневно с восьми утра до двух дня на улице Металлургов, 37А в Москве. Подразделения центра принимают доноров с понедельника по пятницу с восьми утра до часа дня на улице Кирова, 9 в Подольске, на улице Барышникова, 13/5 в Орехово-Зуево, на улице Новая Фабрика, 8 в Щелково, в Больничном проезде, 5 в Воскресенске.

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