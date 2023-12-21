Подмосковный воспитатель стала победительницей одной из номинаций конкурса «Лучшие няни России»
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Татьяна Анохина, работающая младшим воспитателем коррекционной группы Коломенского детского сада № 46 «Орленок», стала победительницей в номинации «Лучшая няня особого ребенка» Всероссийского конкурса «Лучшие няни России». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства образования.
Отмечается, что всего во II Всероссийском конкурсе приняли участие 27 конкурсанток из 14 субъектов Российской Федерации. Главной целью этого конкурса является искренняя любовь и уважение к детям, которое проявляется через высокий профессионализм и творческую активность.
«Поздравляем Татьяну Анохину и желаем ей новых побед и успехов в ее благородной профессии. Ее выдающиеся результаты стали ярким примером того, как важна работа няни и каким важным является забота о детях с особыми потребностями», — добавили в пресс-службе ведомства.