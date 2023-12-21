Подмосковный воспитатель стала победительницей одной из номинаций конкурса «Лучшие няни России»

«Поздравляем Татьяну Анохину и желаем ей новых побед и успехов в ее благородной профессии. Ее выдающиеся результаты стали ярким примером того, как важна работа няни и каким важным является забота о детях с особыми потребностями», — добавили в пресс-службе ведомства.