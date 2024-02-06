Подмосковный врач-гинеколог смогла решить жилищный вопрос благодаря «Социальной ипотеке»

Врач из городского округа Химки смогла поселится рядом с работой благодаря участию в программе «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Известно, что акушер-гинеколог ГБУЗ МО «Химкинская областная больница» Анна Якубяк переехала в Подмосковье из Санкт-Петербурга два года назад. По собственному признанию, профессию выбрала еще в школе.

«Считаю ее одной из самых престижных. В моей семье медицинских работников нет, а так хотелось помогать людям! Окончательно с узкой специализацией определилась на 4 курсе медицинского университета, когда проходили цикл по акушерству. Привлекло непередаваемое счастье и радость в глазах женщин, которые давали начало жизни маленькому человеку!» — рассказывает она.

Возможности по решению жилищных проблем, которые есть в Московской области, стали для петербурженки приятным сюрпризом. О программе Анна узнала от заведующей отделением.

«Спасибо огромное всем специалистам нашего учреждения, кто помогал с оформлением документов!» — говорит она.

По словам Анны, она предпочла «вторичку», чтобы можно было сразу переехать и жить. И, конечно, главным критерием стало расположение — недалеко от женской консультации.