Подмосковный врач перечислил заболевания, при которых опасно летать на самолете

Людям с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями не рекомендуется летать на самолетах, предупредил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Подмосковья по общей врачебной практике Роман Горенков.

В интервью радио Sputnik врач рассказал, что авиаперелеты являются серьезной нагрузкой для организма. Это происходит из-за нескольких факторов, в том числе перепадов атмосферного давления и сухого воздуха.

«Если имеется, например, обострение гипертонической болезни или ишемической болезни сердца, нарушение ритма сердца, то возникает определенный риск», — пояснил Роман Горенков.

Людям с заболеваниями вен нижних конечностей, например, с хронической венозной недостаточностью, перед перелетом и во время него необходимо принимать особые меры предосторожности, продолжил специалист. В частности, нужно делать зарядку и летать в компрессионной одежде.

Также Горенков предупредил, что перепады атмосферного давления, которые возникают во время перелетов, у людей с патологиями органов слуха могут спровоцировать обострение заболеваний, а сухой воздух в салоне самолета опасен для людей с бронхиальной астмой.

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