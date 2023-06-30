Врач Эдигер назвал правила поведения в самолете для избежания смерти от инсульта

Дальние авиаперелеты сами по себе не являются полезными для человека. Врач Александр Эдигер рассказал, какие привычки могут привести к инсультам после перелета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, перелеты более четырех часов – серьезная нагрузка для организма, прежде всего для тех, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.

Он отметил, что при долгих перелетах следует надевать компрессионное белье, не забывать об антикоагулянтах и выпивать по чуть-чуть воды.

По мнению медика, в таком путешествии употребление значительных доз крепких алкогольных напитков опасно.