Врач Эдигер назвал правила поведения в самолете для избежания смерти от инсульта
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Дальние авиаперелеты сами по себе не являются полезными для человека. Врач Александр Эдигер рассказал, какие привычки могут привести к инсультам после перелета. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, перелеты более четырех часов – серьезная нагрузка для организма, прежде всего для тех, у кого имеются хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.
Он отметил, что при долгих перелетах следует надевать компрессионное белье, не забывать об антикоагулянтах и выпивать по чуть-чуть воды.
По мнению медика, в таком путешествии употребление значительных доз крепких алкогольных напитков опасно.