Подмосковный врач рассказал, как избежать похмелья

Главный внештатный психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин объяснил, почему «повышение градуса» никак не влияет на похмелье.

Врач напомнил о распространенном мнении, согласно которому, повышение градуса употребляемых напитков облегчает похмелье. По словам Холдина, это не соответствует действительности.

«Научно доказано, что для организма не имеет значения, повышаете вы или понижаете градусы употребляемых спиртных напитков», - сказал специалист.

Холдин подчеркнул, что алкоголь является ядом, который отравляет организм вне зависимости от способа его употребления. Безопасной дозы спиртного не существует, сказал медик.