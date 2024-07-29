Подмосковный врач рассказал, как обезопасить себя в грибной сезон

Хирург из Электростали Александр Волков рассказал, как обезопасить себя в грибной сезон. На август в стране приходится пик острых отравлений грибами, напомнили в пресс-службе администрации Электростали.

Врач призвал жителей собирать только знакомые грибы. При малейших сомнениях гриб лучше не срезать. Также не рекомендуется пробовать сырые грибы на вкус.

«Не верьте мифу, что при приготовлении концентрация токсичных веществ уменьшается. Варка, жарка или заморозка не сделают грибы менее ядовитыми», - подчеркнул Волков.

Врач порекомендовал внимательно ознакомиться со списком съедобных грибов, а лучше взять с собой опытного грибника. Он также призвал не покупать грибы у случайных лиц.

Специалист добавил, что отравиться можно и съедобными грибами. Это может произойти, если грибы были собраны в местности, где активно используются химикаты или проезжает большое количество автомобилей и поездов.