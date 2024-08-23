Подмосковный врач рассказал о способах профилактики деменции

По словам специалисты, в числе ранних признаков деменции — ухудшение памяти, апатия, нарушения речи и координации. При этом пациент не может критически оценить свое состояние, поэтому очень важно следить за любыми изменениями в поведении близких.

Людям в возрасте от 65 лет следует каждый год проходить обследование у невролога — чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше шансы стабилизировать состояние.

Снизить вероятность развития деменции помогает поддержка физической, социальной и умственной активностей. Также рекомендуется соблюдать режим сна и правильно питаться, минимизировать стрессы, следить за весом и давлением. Согласно результатам исследований, отсрочить развитие деменции на несколько лет помогает использование в быту двух и более языков.