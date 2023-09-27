Подмосковным автомобилистам рассказали о дорожной обстановке этим утром

Утром в среду на дорогах Подмосковья зафиксировано почти девятьсот тридцать тысяч автомобилей, загруженность оценивается в четыре балла.

Как сообщили в областном Минтрансе, основные заторы сейчас наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Пятницком, Можайском, Щелковском, Осташковском, Каширском, Новорижском, Носовихинском, Рублево-Успенском и Калужском шоссе. Также есть небольшие затруднения движения на трассах «Беларусь», «Дон», «Урал», «Крым», «Волга», «Холмогоры» и А-105.

Автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть предельно внимательными за рулем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам сосредоточить внимание на ремонте дорог и безопасности движения в регионе.